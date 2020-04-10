Изменения в Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (совместное письмо от 07.04.2020 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации № 11-7/И/2-4232 и Федерального фонда обязательного медицинского страхования № 4587/26-2/и).
Максимально воздерживайтесь от посещения общественных мест. Если все-таки необходимо куда-то выйти, старайтесь использовать одноразовую медицинскую маску, меняя ее каждые 2-3 часа. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, насморк). При вынужденном общении с такими людьми старайтесь соблюдать дистанцию не менее метра.
Участники совещания обсудили вопросы выстраивания эффективной маршрутизации пациентов, работы амбулаторно-поликлинического звена, оказания экстренной и плановой медицинской помощи, а также организационные вопросы, в том числе, финансирования в рамках программы ОМС.
Во всех субьектах Российской Федерации действуют горячие линии территориальных фондов обязательного медицинского страхования
При обращении на горячие линии граждане могут получить консультативную помощь по вопросам:
Телефон горячей линии МГФОМС
Данные на 01.01.2020
Данные на 01.01.2020
Данные на 01.01.2020
Данные на 01.01.2020
Данные на 01.01.2020
Данные на 01.01.2020
|
Застрахованных лиц
на 01.01.2019
|146 090 668
|чел
|Медицинских организаций ОМС
|9 181
|шт
|Страховых медицинских организаций
|34
|шт
|Среднемесячная заработная плата врачей (данные на 01.01.2019)
|75,52
|тыс.руб
|Медицинских организаций, оказывающих ВМП
|1 085
|шт
|Застрахованных лиц, получивших ВМП
|613 437
|чел
Застрахованных лиц по данным за 2014-2019 гг
Медицинских организаций ОМС по данным за 2014-2020 гг
Страховых медицинских организаций по данным за 2014-2020 гг
Среднемесячная заработная плата врачей по данным за 2013-2019 гг
Медицинских организаций, оказывающих ВМП по данным за 2015-2019 гг
Застрахованных лиц, получивших ВМП по данным за 2015-2019 гг
Стратегическим направлением деятельности ФОМС является обеспечение исполнения на территории Российской Федерации Закона Российской Федерации №326-ФЗ от 29 ноября 2010 года «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», а также развитие и совершенствование нормативно-методической базы обязательного медицинского страхования.
Во исполнение установленных функций, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществляет аккумулирование финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования, выравнивание финансовых условий деятельности территориальный фонд обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования путем направления территориальным фондам обязательного медицинского страхования финансовых средств на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
Расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляется исключительно на цели, определенные законодательством, регламентирующим его деятельность, в соответствии с бюджетом, утвержденным федеральным законом.
Научно-исследовательские работы в сфере обязательного медицинского страхования.
Региональные программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи вне базовой программы обязательного медицинского страхования
Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования
Тарифная политика в системе обязательного медицинского страхования.
Финансово-экономическая деятельность Федерального фонда обязательного медицинского страхования направлена на:
Ведомственная целевая программа «Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации» (далее – ВЦП) разработана в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1242, и Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 № 239.
ВЦП является важнейшим инструментом эффективной государственной политики, направленной на обеспечение стратегических целей развития здравоохранения и обязательного медицинского страхования, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральном законе от 29.10.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Успешная реализация ВЦП позволит реализовать базовые конституционные права граждан на охрану здоровья и оказание бесплатной медицинской помощи.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, осуществляется за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд, территориальные фонды).
Размер субвенции, предоставляемой из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов, рассчитывается в соответствии с единой для всех субъектов Российской Федерации Методикой распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 (далее – Методика).
В соответствии с Методикой объем субвенций, предоставляемый бюджетам территориальных фондов, определяется исходя из численности застрахованных лиц, норматива финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования, установленного в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи, и, в целях учета региональных особенностей субъектов Российской Федерации, коэффициента дифференциации, рассчитываемого для каждого субъекта Российской Федерации. Распределение субвенций на очередной финансовый год утверждается федеральным законом о бюджете Федерального фонда на очередной финансовый год и плановый период.
Субвенции предоставляются при условии соответствия объема бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения, утвержденного законом о бюджете субъекта Российской Федерации, размеру страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, рассчитанному в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и при условии перечисления в бюджет Федерального фонда ежемесячно, не позднее 28-го числа, одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения, утвержденного законом о бюджете субъекта Российской Федерации.
Ежегодно из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни» предоставляются межбюджетные трансферты:
В целях повышения эффективности расходов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования и качества управления средствами обязательного медицинского страхования Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд, территориальные фонды) в соответствии с приказом Федерального фонда от 19.01.2015 № 6 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента фондов обязательного медицинского страхования» осуществляется мониторинг качества финансового менеджмента территориальных фондов.
Предметом мониторинга является качество финансового менеджмента, осуществляемого территориальными фондами.
Критерии качества финансового менеджмента включают следующее:
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществляет размещение временно свободных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225 «О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования».
Согласно Уставу Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 857, одними из функций ФОМС являются:
издание нормативных правовых актов и методических указаний в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации;
утверждение формы заявлений, реестров счетов, актов, иных документов, указанных в нормативных правовых актах, предусмотренных Федеральным законом Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации, и порядок их заполнения, если иное не установлено этим Федеральным законом;
осуществление международного сотрудничества в сфере обязательного медицинского страхования;
право на организацию подготовки и дополнительного профессионального образования, в том числе за пределами территории Российской Федерации, работников Федерального фонда и участников обязательного медицинского страхования в целях осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.
В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 7, пунктом 7 части 8 статьи 33, части 12 статьи 50.1, части 12.5 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями) и на основании пункта 8 Устава Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществляет контроль за соблюдением субъектами и участниками обязательного медицинского страхования законодательства об обязательном медицинском страховании и за использованием ими средств обязательного медицинского страхования, в том числе проводит проверки и ревизии.
Основные функции Контрольно-ревизионного управления:
контроль за соблюдением законодательства об обязательном медицинском страховании и использованием средств обязательного медицинского страхования, в том числе проведение проверок и ревизий;
проведение аналитической работы по результатам проверок;
разработка методологии проведения финансового контроля деятельности территориальных фондов обязательного медицинского страхования;
проведение аналитической работы по отчетным данным территориальных фондов обязательного медицинского страхования о результатах деятельности их контрольно-ревизионных подразделений;
осуществление контроля за выполнением территориальными фондами обязательного медицинского страхования мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных при проверках.
Контрольно-ревизионная деятельность ФОМС:
Приказ ФОМС от 16 апреля 2012 года № 73 "Об утверждении Положения о контроле за деятельностью страховых медицинских организаций и медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования территориальными фондами обязательного медицинского страхования".
Приказ ФОМС от 19 декабря 2013 года № 260 "Об утверждении порядка осуществления Федеральным фондом обязательного медицинского страхования контроля за соблюдением законодательства об обязательном медицинском страховании и за использованием средств обязательного медицинского страхования".
Типовая программа проверки (ревизии) соблюдения законодательства об обязательном медицинском страховании и использования средств обязательного медицинского страхования территориальными фондами обязательного медицинского страхования в 2017 и 2018 годах.
Адрес федерального фонда обязательного медицинского страхования:
127994, ГСП-4, Москва, ул.Новослободская, 37 корп. 4а
E-mail: general@ffoms.ru
Прием корреспонденции общим отделом
пн-чт с 9:00 до 17:45, пт с 9:00 до 16:30
Телефон для справок по осуществлению защиты прав застрахованных лиц:
(495) 870-96-80, доб. 1033, 1042
Телефон для справок по вопросу регистрации письменных обращений граждан:
(495) 870-96-80, доб. 1520, 1517, 1513, 1514, 1516