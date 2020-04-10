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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Вниманию участников системы ОМС!

Изменения в Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования (совместное письмо от 07.04.2020 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации № 11-7/И/2-4232 и Федерального фонда обязательного медицинского страхования № 4587/26-2/и).

Новости ФОМС · 7 Апреля 2020
ФОМС напоминает об основных правилах, которые помогут избежать заражения коронавирусной инфекцией

Максимально воздерживайтесь от посещения общественных мест. Если все-таки необходимо куда-то выйти, старайтесь использовать одноразовую медицинскую маску, меняя ее каждые 2-3 часа. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, насморк). При вынужденном общении с такими людьми старайтесь соблюдать дистанцию не менее метра.

Новости ФОМС · 3 Апреля 2020
В рамках рабочего визита председатель ФОМС Елена Чернякова приняла участие в совещании по обсуждению мер по предотвращению распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Участники совещания обсудили вопросы выстраивания эффективной маршрутизации пациентов, работы амбулаторно-поликлинического звена, оказания экстренной и плановой медицинской помощи, а также организационные вопросы, в том числе, финансирования в рамках программы ОМС.

Новости ФОМС · 30 Марта 2020
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Страховой представитель
3 Апреля 2020
Дело врачей

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Горячие линии

Во всех субьектах Российской Федерации действуют горячие линии территориальных фондов обязательного медицинского страхования

При обращении на горячие линии граждане могут получить консультативную помощь по вопросам:

  • о наличии права и порядке выбора (замены) страховой медицинской организации, порядке получения полиса обязательного медицинского страхования;
  • о наличии права и порядке выбора медицинской организации и врача в соответствии с законодательством;
  • о режиме работы медицинской организации;
  • о порядке получения различных видов медицинской помощи в рамках базовой и территориальной программ обязательного медицинского страхования;
  • о возможности прохождения диспансеризация и профилактических медицинских осмотров;
(495) 952-93-21

Телефон горячей линии МГФОМС

Аналитика

Данные на 01.01.2020

Данные на 01.01.2020

Данные на 01.01.2020

Данные на 01.01.2020

Данные на 01.01.2020

Данные на 01.01.2020

Застрахованных лиц
на 01.01.2019 		146 090 668 чел
Медицинских организаций ОМС 9 181 шт
Страховых медицинских организаций 34 шт
Среднемесячная заработная плата врачей (данные на 01.01.2019) 75,52 тыс.руб
Медицинских организаций, оказывающих ВМП 1 085 шт
Застрахованных лиц, получивших ВМП 613 437 чел
Инфографика
 

Застрахованных лиц по данным за 2014-2019 гг

Медицинских организаций ОМС по данным за 2014-2020 гг

Страховых медицинских организаций по данным за 2014-2020 гг

Среднемесячная заработная плата врачей по данным за 2013-2019 гг

Медицинских организаций, оказывающих ВМП по данным за 2015-2019 гг

Застрахованных лиц, получивших ВМП по данным за 2015-2019 гг

 

Направление деятельности

Организация ОМС

Стратегическим направлением деятельности ФОМС является обеспечение исполнения на территории Российской Федерации Закона Российской Федерации №326-ФЗ от 29 ноября 2010 года «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», а также развитие и совершенствование нормативно-методической базы обязательного медицинского страхования.

Во исполнение установленных функций, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществляет аккумулирование финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования, выравнивание финансовых условий деятельности территориальный фонд обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования путем направления территориальным фондам обязательного медицинского страхования финансовых средств на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования осуществляется исключительно на цели, определенные законодательством, регламентирующим его деятельность, в соответствии с бюджетом, утвержденным федеральным законом.

Финансово-экономическая деятельность

Финансово-экономическая деятельность Федерального фонда обязательного медицинского страхования направлена на:

  • разработку проектов федеральных законов о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и на плановый период, о внесении изменений в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования текущего финансового года, об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за отчетный финансовый год;
  • составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
  • обеспечение исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в текущем финансовом году, в том числе финансирование мероприятий, возникающих в результате принятия федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и реализуемых Федеральным фондом обязательного медицинского страхования;
  • обеспечение размещения временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
  • осуществление сбора и анализа информации о финансовых средствах в сфере обязательного медицинского страхования;
  • обеспечение реализации ведомственной целевой программы «Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации».

  • Ведомственная целевая программа «Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации»

  • Ведомственная целевая программа «Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации» (далее – ВЦП) разработана в соответствии с пунктом 10 Правил разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1242, и Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2005 № 239.

    ВЦП является важнейшим инструментом эффективной государственной политики, направленной на обеспечение стратегических целей развития здравоохранения и обязательного медицинского страхования, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», государственной программе Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Федеральном законе от 29.10.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

    Успешная реализация ВЦП позволит реализовать базовые конституционные права граждан на охрану здоровья и оказание бесплатной медицинской помощи.


    Приказ ФОМС от 9.12.2019 № 244
    Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация обязательного медицинского страхования в Российской Федерации
  • Предоставление субвенций бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении переданных полномочий органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования

  • В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении переданных полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, осуществляется за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд, территориальные фонды).

    Размер субвенции, предоставляемой из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов, рассчитывается в соответствии с единой для всех субъектов Российской Федерации Методикой распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 (далее – Методика).

    В соответствии с Методикой объем субвенций, предоставляемый бюджетам территориальных фондов, определяется исходя из численности застрахованных лиц, норматива финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования, установленного в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи, и, в целях учета региональных особенностей субъектов Российской Федерации, коэффициента дифференциации, рассчитываемого для каждого субъекта Российской Федерации. Распределение субвенций на очередной финансовый год утверждается федеральным законом о бюджете Федерального фонда на очередной финансовый год и плановый период.

    Субвенции предоставляются при условии соответствия объема бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения, утвержденного законом о бюджете субъекта Российской Федерации, размеру страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, рассчитанному в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», и при условии перечисления в бюджет Федерального фонда ежемесячно, не позднее 28-го числа, одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения, утвержденного законом о бюджете субъекта Российской Федерации.

    Субвенции бюджета ТФОМС на выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере ОМС, млрд. рублей

  • Финансовое обеспечение Родовых сертификатов

  • Ежегодно из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1233 «О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни» предоставляются межбюджетные трансферты:

    • на оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет;
    • на оплату услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации бланков родовых сертификатов.


    Постановление Правительства от 31.12.2010 № 1233
    О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни
  • Мониторинг качества финансового менеджмента территориальных фондов обязательного медицинского страхования

  • В целях повышения эффективности расходов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования и качества управления средствами обязательного медицинского страхования Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд, территориальные фонды) в соответствии с приказом Федерального фонда от 19.01.2015 № 6 «Об утверждении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента фондов обязательного медицинского страхования» осуществляется мониторинг качества финансового менеджмента территориальных фондов.

    Предметом мониторинга является качество финансового менеджмента, осуществляемого территориальными фондами.

    Критерии качества финансового менеджмента включают следующее:

    • точность финансового планирования;
    • эффективность управления дебиторской задолженностью;
    • качество работы по восстановлению средств обязательного медицинского страхования;
    • полнота и своевременность исполнения бюджетных обязательств;
    • эффективность управления кредиторской задолженностью;
    • своевременность осуществления межтерриториальных расчетов;
    • соблюдение финансовой дисциплины;
    • наличие системы внутреннего контроля;
    • качество работы по судебным искам;
    • трудовой потенциал финансового (финансово-экономического) подразделения фонда.


    Рейтинг ТФОМС за 2016 год
    Рейтинг ТФОМС за 2017 год
    Рейтинг ТФОМС за 2018 год
  • Размещение временно свободных средств

  • Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществляет размещение временно свободных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225 «О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования».



    Постановление Правительства от 31.12.2010 № 1225
    О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Правовая деятельность

Согласно Уставу Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 857, одними из функций ФОМС являются:

  • издание нормативных правовых актов и методических указаний в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации;

  • утверждение формы заявлений, реестров счетов, актов, иных документов, указанных в нормативных правовых актах, предусмотренных Федеральным законом Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации, и порядок их заполнения, если иное не установлено этим Федеральным законом;

  • осуществление международного сотрудничества в сфере обязательного медицинского страхования;

  • право на организацию подготовки и дополнительного профессионального образования, в том числе за пределами территории Российской Федерации, работников Федерального фонда и участников обязательного медицинского страхования в целях осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.

Контрольно-ревизионная деятельность

В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 7, пунктом 7 части 8 статьи 33, части 12 статьи 50.1, части 12.5 статьи 51  Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями) и на основании пункта 8 Устава Федеральный фонд обязательного медицинского страхования осуществляет контроль за соблюдением субъектами и участниками обязательного медицинского страхования законодательства об обязательном медицинском страховании и за использованием ими средств обязательного медицинского страхования, в том числе проводит проверки и ревизии.

Основные функции Контрольно-ревизионного управления:

  • контроль за соблюдением законодательства об обязательном медицинском страховании и использованием средств обязательного медицинского страхования, в том числе проведение проверок и ревизий;

  • проведение аналитической работы по результатам проверок;

  • разработка методологии проведения финансового контроля деятельности территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

  • проведение аналитической работы по отчетным данным территориальных фондов обязательного медицинского страхования о результатах деятельности их контрольно-ревизионных подразделений;

  • осуществление контроля за выполнением территориальными фондами обязательного медицинского страхования мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных при проверках.

Контрольно-ревизионная деятельность ФОМС:

Приказ ФОМС от 16 апреля 2012 года № 73 "Об утверждении Положения о контроле за деятельностью страховых медицинских организаций и медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования территориальными фондами обязательного медицинского страхования".

Приказ ФОМС от 19 декабря 2013 года № 260 "Об утверждении порядка осуществления Федеральным фондом обязательного медицинского страхования контроля за соблюдением законодательства об обязательном медицинском страховании и за использованием средств обязательного медицинского страхования".

Типовая программа проверки (ревизии) соблюдения законодательства об обязательном медицинском страховании и использования средств обязательного медицинского страхования территориальными фондами обязательного медицинского страхования в 2017 и 2018 годах.

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Контактная информация

Адрес федерального фонда обязательного медицинского страхования:
127994, ГСП-4, Москва, ул.Новослободская, 37 корп. 4а
E-mail: general@ffoms.ru

Прием корреспонденции общим отделом
пн-чт с 9:00 до 17:45, пт с 9:00 до 16:30

Телефон для справок по осуществлению защиты прав застрахованных лиц:
(495) 870-96-80, доб. 1033, 1042

Телефон для справок по вопросу регистрации письменных обращений граждан:
(495) 870-96-80, доб. 1520, 1517, 1513, 1514, 1516

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